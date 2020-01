später lesen Kriegsgebiet US-Militärjet über Gebiet der Taliban abgestürzt Teilen

In Afghanistan ist am Montag ein US-Militärflugzeug abgestürzt. Die Maschine ging in einem Gebiet zu Boden, das von den Taliban kontrolliert wird. Die radikal-islamische Miliz erklärte, sie habe die Maschine abgeschossen.