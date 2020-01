(afp) Türkische Hacker haben am Freitag mehrere griechische Regierungs-Websites lahmgelegt. Die Seite des Außen- sowie des Wirtschaftsministeriums, des Parlaments und der Börse waren mehr als anderthalb Stunden nicht erreichbar.

Die türkische Hackergruppe „Anka Neferler“ bekannte sich im Onlinedienst Facebook zu der Attacke. Griechenland bedrohe nicht nur „die Türkei in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer“, sondern bedrohe nun auch die internationale Libyen-Konferenz, die am Sonntag in Berlin stattfindet. Griechenland wurde nicht eingeladen. Es unterhält im Libyen-Konflikt enge Kontakte zu General Haftar. Dagegen unterstützt die Türkei al-Sarradsch politisch und militärisch. Griechenland ist empört über eine im November zu seinem Nachteil zwischen al-Sarradsch und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffene Vereinbarung zu Seegrenzen im Mittelmeer und droht mit einem Veto gegen EU-Beschlüsse zu einem Libyen-Friedensplan.

(AFP)