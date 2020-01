später lesen Terrorprozess in Stuttgart Lebenslang nach Massaker auf syrischer Müllkippe Teilen

Twittern



Nach einem Massaker auf einer Müllkippe in Syrien ist ein Terrorkämpfer in Stuttgart zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Kammer sah es am Montag als erwiesen an, dass der 1988 geborene Mann zwei Menschen ermordet hat und an weiteren 17 Morden beteiligt war. dpa