später lesen Grünen-Politiker Stuttgarter OB Kuhn tritt nicht wieder an Teilen

Twittern



Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) tritt im November nicht für eine zweite Amtszeit an. Er nannte am Dienstag persönliche Gründe. Der 64-Jährige erklärte, dass er am Ende einer zweiten Amtszeit 73 Jahre alt gewesen wäre. dpa