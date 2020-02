Begleitet von Protesten hat die erste Anhörung um den US-Auslieferungsantrag gegen den Wikileaks-Gründer Julian Assange begonnen. Vor dem Gerichtsgebäude hatten sich Anhänger des 48-Jährigen versammelt und seine Freilassung gefordert.

Die US-Justiz wirft Assange vor, einer Whistleblowerin geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militär­einsätzen veröffentlicht zu haben. Bei einer Verurteilung drohen dem australischem Staatsbürger bis zu 175 Jahre Haft in den USA.

In einem öffentlichen Appell rufen mehr als 130 Persönlichkeiten aus Deutschland die Verantwortlichen in Großbritannien dazu auf, Assange freizulassen. Zur Begründung verweisen sie auch auf seinen kritischen Gesundheitszustand. Zu den Erstunterzeichnern gehört unter anderen die in Schweich geborene rheinland-pfälzische SPD-Politikerin und Europaabgeordnete Katharina Barley.