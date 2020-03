später lesen Rede der Kanzlerin Merkel schwört Deutsche auf schwere Krise ein FOTO: dpa / Bernd von Jutrczenka FOTO: dpa / Bernd von Jutrczenka Teilen

Twittern



In Deutschland sollen nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen der Corona-Krise alle nicht notwendigen Veranstaltungen abgesagt werden. Sie habe mit den Ministerpräsidenten der Länder verabredet, dass es einen „Verzicht auf alle nicht notwendigen Veranstaltungen mit unter 1000 Teilnehmern“ geben solle, sagte Merkel am Donnerstagabend in Berlin.