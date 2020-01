später lesen Sicherheitsbehörden Mehr als die Hälfte der IS-Rückkehrer hat Kampferfahrung Teilen

Von den nach Deutschland zurückgekehrten Anhängern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat etwa jeder Zweite im Ausland kämpfen gelernt. „Zu 67 der nach Deutschland zurückgekehrten Personen mit IS-Bezug liegen den Sicherheitsbehörden Erkenntnisse vor, wonach sie sich aktiv an Kämpfen in Syrien oder im Irak beteiligt oder hierfür eine Ausbildung absolviert haben“, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion. dpa