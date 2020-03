später lesen Steuerbefreiung Politik will wichtige Berufe in Corona-Krise belohnen FOTO: dpa / Andreas Arnold FOTO: dpa / Andreas Arnold Teilen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will in der Corona-Krise Bonuszahlungen für Arbeitnehmer bis 1500 Euro steuerfrei stellen. Das werde er als Minister an diesem Montag anweisen, versprach er in der „Bild am Sonntag“. PM