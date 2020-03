Der Präsident der Forschungseinrichtung erklärt: Strenge Maßnahmen der Politik könnten bald greifen. Er appelliert erneut nachdrücklich an Bürger, Kontaktverbot ernst zu nehmen.

(afp/eck) Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat sich vorsichtig optimistisch gezeigt, dass die wegen der Corona-Krise getroffenen Maßnahmen in Deutschland bald greifen könnten. „Wir sehen den Trend, dass sich die exponentielle Wachstumskurve etwas abflacht“, sagte Wieler am Montag in Berlin. Für hundertprozentige Aussagen sei es aber noch zu früh. Insgesamt nehme die Epidemie weltweit weiter stark zu.

Vor einer Woche waren in Deutschland weitgehend Schulen und Kitas geschlossen worden. Auch andere öffentliche Einrichtungen wie Klubs machten dicht, zudem wurden Öffnungszeiten etwa von Restaurants zunächst stark eingeschränkt. Wieler geht davon aus, dass am Mittwoch eindeutiger bewertet werden kann, ob diese Maßnahmen bereits greifen. Das exponentielle Wachstum beschreibt, wie sich die Fallzahlen in einem bestimmten Zeitraum verdoppeln, das Wachstum also immer schneller wird.

Wieler appellierte erneut nachdrücklich an die Menschen, sich an die von Bund und Ländern getroffenen Maßnahmen wie Kontaktverbote und einen Mindestabstand von eineinhalb Metern zu anderen Menschen zu halten. „Wir haben es in der Hand, dazu beizutragen, dass sich die Epidemie abflacht“, sagte Wieler. „Abstand halten ist das Gebot der Stunde.“

Die Auswertung anonymer Mobilfunkdaten zeigt demnach, dass die Mobilität der Menschen in Deutschland insgesamt reduziert sei. Auch für Zweibrücken zeigte die Auswertung einen erheblichen Rückgang – in Zweibrücken-Stadtmitte ging die Mobilität am Wochenende laut der Auswertung um rund 50 Prozent zurück (wir berichteten am Montag ausführlich).

Dies geschehe aber noch nicht genügend, sagte Wieler. Die Risikowahrnehmung in der Bevölkerung angesichts der Gefahr sei zwar gestiegen. Allerdings gebe es „leider immer noch eine Kluft zwischen Wissen und Handeln“.

Das RKI gab die Zahl der in Deutschland infizierten Menschen am Montag mit 22 672 an – ein Plus von 4062 seit dem Vortag. Am Wochenende wurden aber nicht aus allen Gesundheitsämtern Daten übermittelt, weshalb die Fallzahlen nicht die Realität widerspiegeln. Laut Wieler sind bis Sonntag von den bisher bestätigten Corona-Fällen mindestens 2809 Menschen genesen, tatsächlich dürften es aber weitaus mehr Patienten sein.

Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität meldete am Montagnachmittag rund 26 220 Infizierte und 111 Todesfälle in Deutschland. Das RKI selbst registrierte bislang offiziell 86 Todesfälle.

(AFP)