Die CSU-Landesgruppe im Bundestag hat auf ihrer Winterklausur in Seeon eine Fülle inhaltlicher Forderungen beschlossen. dpa

Die CSU strebt eine deutliche finanzielle Entlastung von Familien an. Wie die Landesgruppe bei ihrer Winterklausur im oberbayrischen Kloster Seeon beschloss, sollen Kinderbetreuungskosten künftig voll von der Steuer absetzbar sein – heute sind es nur zwei Drittel und maximal 4000 Euro pro Kind und Jahr. Den Höchstbetrag will die CSU auf 6000 Euro anheben. Neben dem Fahrtweg zur Arbeit soll künftig auch der zusätzliche Weg zu Kita oder Kindergarten steuerlich absetzbar sein. Das Kindergeld soll von 2021 an um 15 Euro pro Monat erhöht und der Kinderfreibetrag entsprechend angehoben werden. Zudem will die CSU-Landesgruppe einen „Elterngeld-Bonus“: Wenn sowohl der Vater als auch die Mutter Elternzeit nehmen, soll der Anspruch auf Elterngeld um zwei auf 16 Monate steigen – dabei soll es aber weiterhin bei der Begrenzung auf maximal zwölf Monate pro Elternteil bleiben.

Das Rentensystem will die CSU grundlegend verändern und staatliche Zuschüsse für Kinder bis 18 Jahre durchsetzen. Dafür soll der Staat ab Geburt bis zum 18. Lebensjahr für jedes Kind 100 Euro pro Monat in einen Generationen-Pensionsfonds einzahlen. Das Geld soll dann später zusätzlich zu bestehenden Rentenansprüchen ausgezahlt werden.

Die deutschen Verteidigungsausgaben sollen nach Ansicht der CSU um drei Milliarden Euro pro Jahr erhöht werden. Das Zwei-Prozent-Ziel der Nato soll so schon vor dem Jahr 2030 erreicht werden. Die Ausrüstung der Bundeswehr soll verbessert werden, militärische Kooperationsprojekte auf europäischer Ebene sollen weiter ausgebaut werden. Zudem spricht sich die CSU für eine „weitere angemessene Steigerung des Entwicklungshaushaltes“ aus, wie es in dem Papier heißt.

Im Asylrecht strebt die bayrische Unionspartei einen neuen Anlauf zur Ausweitung der Zahl sicherer Herkunftsstaaten an – ohne Beteiligung des Bundesrats. Mittels eines dort nicht zustimmungspflichtigen einfachen Bundesgesetzes wollen die Christsozialen verhindern, dass Länder mit grüner und linker Regierungsbeteiligung das Vorhaben in der Länderkammer erneut torpedieren. Ziel der CSU ist es, eine zügige Abwicklung von aussichtslosen Asylverfahren zu gewährleisten. Zudem fordert die Landesgruppe, Verstöße gegen ein Einreiseverbot hart zu ahnden. Wer dagegen verstößt, soll umgehend in Haft müssen – und zwar auch für die Dauer der Prüfung eines etwaigen Asylantrags. Die Schleierfahndung, die meist in einem Bereich von 30 Kilometern hinter der Grenze praktiziert wird, will die CSU auf 50 Kilometer ausweiten.

Ein kostenloses Basiskonto für jeden und eine festverzinste Innovationsanleihe: Unter anderem damit will die CSU angesichts der EZB-Nullzinspolitik Sparer entlasten – und Innovationen fördern. Für die neuen Anleihen soll ein staatlich garantierter Zins von zwei Prozent gezahlt werden. So sollen in den kommenden fünf Jahren 100 Milliarden Euro eingeworben werden – für Startups und Unternehmen, die in neue Schlüsseltechnologien der Digitalisierung wie Künstliche Intelligenz und Klimatechnologien investieren. Zudem fordert die CSU-Landesgruppe Erleichterungen bei der Steuererklärung und spricht sich für eine Anhebung der Minijob-Grenze von 450 auf 600 Euro pro Monat aus. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verlangte grundsätzlich eine Wachstumsagenda für Deutschland – und dazu gehöre zwingend auch die Digitalisierung. Und Sonderabschreibungen auf Digitalinvestitionen seien nötig, um schneller bei der Digitalisierung deutscher Unternehmen voranzukommen.

Mit einem Milliardenprogramm will die CSU den ländlichen Raum stärken, Krankenhäuser modernisieren, für mehr Landärzte sorgen und die medizinische Versorgung verbessern. Konkret schlägt die Landesgruppe etwa Investitionen von fünf Milliarden Euro für den Erhalt und die Modernisierung von Krankenhäusern auf dem Land vor. Außerdem will sie den flächendeckenden Ausbau von schnellem Internet beschleunigen und Mobilfunklöcher in Deutschland schließen.

Die CSU tritt dafür ein, die generelle Strafunmündigkeit von Kindern zu überprüfen, konkret bei schweren Gewaltverbrechen. Bisher sind unter 14-Jährige generell strafunmündig. Beleidigungsdelikte im Internet sollen härter bestraft werden. Bei einer Einschüchterung von Amtsträgern und ihren Familien sollen Freiheitsstrafen drohen.