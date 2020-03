In immer mehr Altenheimen in Deutschland gibt es Corona-Infektionen und Tote. Pflegeverbände warnen vor einem Flächenbrand.

(kna) Die rasante Ausbreitung des Corona-Virus bringt immer mehr Menschen in deutschen Pflege- und Altenheimen in Lebensgefahr: Zwölf Tote in einem Wolfsburger, zwölf Tote in einem Würzburger Pflegeheim, mehr als 20 Infizierte in einer Seniorenresidenz im ostthüringischen Triptis. Auch in anderen Einrichtungen steigt die Zahl der Ansteckungen – bei Bewohnern und Pflegekräften. Die Hiobsbotschaften über zahlreiche Tote in italienischen und spanischen Heimen bestätigen die bedrohliche Situation.

Die Heime als Zeitbomben: Seit Wochen warnen Patientenschützer und Pflegeverbände, dass die Politik sich zwar intensiv um Krankenhäuser und Medizin kümmere, die besonders gefährdeten alten und pflegebedürftigen Menschen in Heimen und häuslicher Pflege und ihre 600 000 Pflegekräfte aber allein lasse. Allein in den 11 700 vollstationären Pflegeheimen werden über 800 000 Pflegebedürftige betreut.

„Dort, wo potenzielle Krankenhausfälle verhindert werden können – in der ambulanten und stationären Langzeitpflege – lässt man die Pflegenden allein und ohne ausreichende Schutzausstattung“, kritisierte etwa der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) in der vergangenen Woche.

„Die Nachrichten von infizierten Pflegebedürftigen und Pflegekräften sowie von Verstorbenen sind bedrückend“, sagte auch der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, am Sonntag der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Es fehle an Atemschutzmasken, Desinfektionsmittel und Schutzkleidung.

„Doch nichts geschieht, um diese Misere schnell zu beseitigen.“ Daher seien Pflegeheime derzeit „ein hochgefährlicher Ort“ für Mitarbeiter und Bewohner.

Brysch forderte von der Politik, zusammen mit dem Robert-Koch-Institut Schutzpläne für Alten- und Pflegeheime zu verabschieden. Wenn es in der Pflege zu einem Flächenbrand komme, könne auch die Intensivmedizin die vielen betroffenen Menschen nicht mehr retten.

(kna)