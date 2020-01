später lesen Ölbohrungen in der Arktis Klimaschutz-Klage gegen Norwegen gescheitert Teilen

Twittern



Greenpeace und weitere Umweltschützer sind in Norwegen erneut mit einer Klage gegen Ölbohrungen in der Arktis gescheitert. Die Berufungsklage gegen das Urteil der Vorinstanz werde abgewiesen, teilte das Berufungsgericht in Oslo am Donnerstag mit. dpa