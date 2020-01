Der Merkur erklärt, wofür Sie mehr bezahlen müssen und wo Sie Geld sparen können. Die meisten Verbraucher profitieren laut Experten.

(wie) Der Jahreswechsel bringt zahlreiche Änderungen für die Bürger mit sich. Einige sorgen laut Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz für finanzielle Entlastung; manches wird aber auch teurer.

Für Verkehrssünder gelten höhere Bußgelder. So wird das Parken auf Geh- und Radwegen teurer. Auch für das Parken in „zweiter Reihe“ drohen höhere Strafen. Statt 15 Euro werden bis zu 100 Euro fällig. Wenn falsch parkende Autofahrer andere Verkehrsteilnehmer behindern oder gefährden, gibt es zusätzlich einen Punkt in Flensburg. Zwei Punkte und Fahrverbote drohen Autofahrern, die keine Rettungsgasse bilden oder unerlaubt durch diese fahren.

Mehr bezahlen müssen viele Autofahrer auch für ihre Kfz-Versicherung. Es gelten neue Regionalklassen und neue Typklassen. Für Besserverdienende steigen die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie zur Renten- und Arbeitslosenversicherung. Grund dafür ist, dass im kommenden Jahr die Beitragsbemessung angehoben. Wer nun über diese kommt, muss künftig mehr einzahlen. Die Grenzwerte ab 2020 sind: 56 250 Euro brutto pro Jahr (bisher: 54 450 Euro) für die Kranken- und Pflegeversicherung und 82 800 Euro (bisher: 80 400 Euro) für die Renten- und Arbeitslosenversicherung.

Entlastet werden Kinder von pflegebedürftigen Eltern. Künftig müssen Angehörige nur dann Unterhalt zahlen, wenn ihr Bruttoeinkommen über 100 000 Euro pro Jahr liegt.

Gute Nachricht auch für alle, die in ihrem Job den Mindestlohn bekommen. Der steigt jetzt von 9,19 auf 9,35 Euro pro Arbeitsstunde.

Wer mit dem Flugzeug verreist, muss ab April mehr zahlen. Im Rahmen des von der Groko beschlossenen Klimapakets steigt die Ticketsteuer. Je nach Strecke werden die Tickets um sechs bis 17 Euro teurer. Dafür soll Bahnfahren billiger werden, zumindest bei Fernreisen.