Der von der CSU nominierte muslimische Unternehmer Sener Sahin tritt doch nicht zur Bürgermeisterwahl im bayerischen Wallerstein an. Als Grund nannte er Widerstand aus den Reihen der Partei. kna

„An meiner Qualifikation zweifelt niemand. Es geht allein um meine Religion“, sagte Sahin am Sonntag. Dabei sei er öfter in der Kirche gewesen als mancher seiner Kritiker. „Ich bin ein religiöser Mensch. Gott ist für mich aber nicht nur in der Moschee, sondern auch in der Synagoge.“