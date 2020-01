In der Debatte um die Zukunft kleinerer Kliniken sehen einige Länder nur bedingten Bedarf für Schließungen zugunsten spezialisierterer Kliniken. Mehrere Ministerpräsidenten hoben die Bedeutung einer guten Versorgung in der Fläche hervor. dpa

„Wir wollen ganz bewusst in unserem großen Flächenland ein dezentrales Krankenhausangebot aufrechterhalten“, sagte Niedersachsens Regerungschef Stephan Weil (SPD). Es gebe ein Bedürfnis nach guter medizinischer Versorgung in erreichbarer Nähe. Es brauche aber zukunftsfähige Konzepte, nicht jeder Standort sei optimal.

Experten halten es für sinnvoll, kleinere Kliniken zu größeren zusammenzulegen und stärker auf Spezialisierung zu setzen. Für Wirbel hatte im Sommer eine Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung gesorgt: Statt knapp 1400 Kliniken bundesweit reichten unter 600 Krankenhäuser aus, hieß es dort.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte, er wolle „eine Krankenhauslandschaft, in der alle Patientinnen und Patienten innerhalb von 30 Minuten ein Krankenhaus erreichen“. Die Regierungschefin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), verwies auf den Anspruch auf gleichwertige Lebensverhältnisse: Das heiße, „dass die Grundversorgung in der Fläche gewährleistet werden muss, auch in der Krankenhaus-Versorgung.“ Es gehe um die Grundversorgung auf dem Land, nicht um hoch spezialisierte Leistungen.