Weniger Asylbewerber und mehr ausländische Studenten: Das Jahr 2018 liefert in Sachen Migration wichtige Erkenntnisse. Von Fatima Abbas und Stefan Vetter

Wie viele Migranten leben in Deutschland? Und woher kommen sie? Einen Überblick liefert für das Jahr 2018 der aktuelle Migrationsbericht der Bundesregierung. Das Kabinett hat ihn an diesem Mittwoch verabschiedet. Die Grund­erkenntnisse: Deutschland ist besonders für Zuwanderer aus anderen europäischen Staaten attraktiv. Viele Menschen kommen, um hier zu arbeiten oder zu studieren. Die Zuwanderung aus humanitären Gründen ist weiter rückläufig.

2018 sind rund 1,6 Millionen Menschen zugezogen,1,2 Millionen zogen fort. Der Wanderungsüberschuss lag damit bei knapp 400 000. Das war etwas weniger als 2017 (plus 416 000). Mehr als zwei Drittel aller Zuwanderer kamen 2018 aus einem anderen europäischen Land. Dazu zählen statistisch auch die Türkei und Russland. Gut die Hälfte der zugewanderten Europäer kamen aus der EU. Etwa jeder siebte Zuwanderer stammt aus Asien. Lediglich 4,2 Prozent kamen aus afrikanischen Staaten und 5,3 Prozent aus Amerika, Australien sowie Ozeanien.

Unter denjenigen, die einwandern, um in Deutschland zu arbeiten, bilden Bürger aus den Balkanstaaten wie Serbien, Bosnien und Herzegowina oder dem Kosovo die größte Gruppe. Bezogen auf alle Zuwanderer war 2018 wie schon 2017 Rumänien an der Spitze. Der Anteil bezogen auf alle Zuzüge lag bei 15,1 Prozent, gefolgt von Polen (9,2 Prozent) und Bulgarien (5,2 Prozent). Die Zuzüge aus Syrien machten 2018 dagegen nur 1,9 Prozent an der Gesamtzuwanderung aus. 2017 waren es noch 3,3 Prozent. Auch die Zahl der Asylbewerber ist das dritte Jahr in Folge gesunken. Nach aktuellen Zahlen aus dem Innenministerium wurden 2019 insgesamt 111 094 grenzüberschreitende Asylerstanträge gestellt – gut 14 Prozent weniger als im Jahr davor. Dabei handelt es sich um Anträge, denen eine Einreise nach Deutschland vorausging.

Zusammen mit den 23 429 Asylfolgeanträgen und den 31 415 Erst­anträgen für in Deutschland geborene Kinder gingen 2019 insgesamt 165 938 Asylanträge ein. Die fünf Hauptherkunftsländer waren Syrien, Irak, Türkei, Iran sowie Afgha­nistan. 2019 entschieden die Behörden insgesamt über knapp 184 000 Anträge von Geflüchteten. Mehr als 60 Prozent wurden abgelehnt oder erledigten sich anderweitig wie etwa durch die Rücknahme von Anträgen.

Die Zahlen für den Arbeitsmarkt blieben relativ konstant: Im Jahr 2018 zogen knapp 61 000 Drittstaatsangehörige nach Deutschland, um einen Job anzutreten. Fast zwei Drittel von ihnen reisten für eine qualifizierte oder hochqualifizierte Tätigkeit ein. Für Studenten wird Deutschland indes attraktiver. Insgesamt begannen 2018 fast 110 000 junge Ausländer ein Studium an deutschen Hochschulen. Das waren 4,8 Prozent mehr als im Jahr davor.

Im Saarland ist die Entwicklung ähnlich. Wie aus den Statistiken der Universität des Saarlandes hervorgeht, ist der Anteil ausländischer Studenten seit dem Wintersemester 2013/14 von 16,75 Prozent auf 21 Prozent gestiegen. Während die Gesamtzahl der Studenten in den vergangenenen fünf Jahren teils erheblich schwankte, blieb die Zahl der Studierenden aus dem Ausland konstant über 3000. Von 18 339 Studenten im Wintersemester 2013/2014 hatten 3094 keinen deutschen Pass. Fünf Jahre später haben sich zum Wintersemester 2019/2020 an der Uni 16 837 Studenten immatrikuliert, davon 3546 aus dem Ausland. Eine Entwicklung, die die Universität ausdrücklich begrüßt.

Dieser Zuwachs sei auch dank Austausch- und Förderprogrammen möglich, sagte eine Sprecherin gegenüber unserer Zeitung. Die Fakultät mit dem höchsten Ausländeranteil ist mit 27,6 Prozent die Mathematik/Informatik. Dagegen sind es in der Medizin nur 11,8 Prozent.

Die Zahl der nicht-deutschen Wissenschaftler ist im Saarland dagegen relativ konstant geblieben. Ende 2014 waren es 569 von 3352 Mitarbeitern (17 Prozent). Fünf Jahre später hat die Uni, Stand 31. Dezember 2019, 524 Mitarbeiter aus dem Ausland – bei insgesamt 3160 wissenschaftlichen Mitarbeitern.