57 Prozent sind für ein Verbot der Knallerei. Die Deutsche Umwelthilfe begrüßt dies. Die Feinstaub-Belastung durch die Böller ist hoch.

(afp) Eine Mehrheit der Deutschen ist für ein Böller-Verbot an Silvester. In einer am Freitag vom „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) veröffentlichten Umfrage sprachen sich 57 Prozent der vom Meinungsforschungsinstitut „YouGov“ befragten Bürger dafür aus, Böller zum Jahreswechsel zu verbieten. Gegen ein solches Verbot waren 36 Prozent, unschlüssig waren sieben Prozent.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) forderte alle Bürger auf, keine Feuerwerkskörper zu kaufen. „Feiern sie rauschende Silvesterfeste – aber ohne dabei die Luft zu verpesten, ihre Mitmenschen zu gefährden, Tiere in Panik zu versetzen und die Landschaft zu verdrecken“, erklärte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch.

Das Silvester-Feuerwerk steht unter anderem wegen der hohen Feinstaub-Belastung in der Kritik. „In der Silvesternacht messen wir die höchsten Feinstaubwerte“, sagte die Meteorologin Ute Dauert vom Umweltbundesamt auf RTL und n-tv. Die Werte könnten 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter überschreiten. Im Jahresmittel liege der Wert in den Städten bei etwa 18 Mikrogramm. Es sei aus wünschenswert, dass immer mehr Menschen auf das private Feuerwerk verzichteten oder es einschränkten, sagte Dauert. „Es trägt dazu bei, die Feinstaubbelastung zu senken, Müllberge zu vermeiden und den Energieaufwand zu senken, der für die Herstellung solcher Feuerwerkskörper benötigt wird.“ Auf der anderen Seite gehöre die Knallerei in Deutschland zur Tradition.

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Canan Bayram begrüßt ein mögliches Aus. Sie sagte dem „RedaktionsNetzwerk“ dazu: „Ein Böllerverbot in Städten halte ich für unausweichlich.“

Der CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor meinte hingegen: „Wer aus Gründen der Feinstaubbelastung jetzt auch noch das Silvesterfeuerwerk verbieten will, hat jedes Gefühl für eine sinnvolle Schwerpunktsetzung verloren.“