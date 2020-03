Die große Koalition plant einen Mix konjunktureller Instrumente, um die deutsche Wirtschaft vor den Auswirkungen des Coronavirus zu schützen. Die Industrie sieht bereits eine gestiegene Rezessionsgefahr.

Die Spitzen von Union und SPD kamen am Sonntagabend im Kanzleramt in Berlin zusammen, um die verschiedenen Hilfsmaßnahmen zu erörtern. Mit dabei waren auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD).

Maas nahm wohl vor dem Hintergrund des koalitionsinternen Streits über die Flüchtlingspolitik an dem Treffen teil. Die SPD tritt für die koordinierte Aufnahme besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge aus Griechenland ein - vor allem unbegleiteter Kinder. Dies soll allerdings in einer europäischen Lösung erreicht werden. Die Union ist hier sehr zurückhaltend. Insbesondere die CSU will verhindern, dass „falsche Signale“ an Migranten ausgesendet werden.

Zum Streit kam es darüber vor kurzem zwischen Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU). Brinkhaus wandte sich dem Vernehmen nach massiv gegen Äußerungen des Innenministers, mit denen dieser sich für die Aufnahme von Minderjährigen aus griechischen Flüchtlingslagern in einer europäischen „Koalition der Willigen“ ausgesprochen hatte.+

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte im ZDF: „Die Botschaft an all die vielen mittelständischen Unternehmen im Messe- und Gastronomiebereich ist: Wir lassen euch nicht im Stich.“ Er verwies auf Kreditlinien und Instrumente bei der staatseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau. Diese hätten bereits in der letzten Finanzkrise sehr gut funktioniert.

Der nordrhein-westfälische Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) forderte vom Koalitionsausschuss eine Einigung auf eine vereinfachte Auszahlung des Kurzarbeitergeldes. Wichtig sei eine unbürokratische Hilfe für vom Coronavirus betroffenen Unternehmen, sagte er in der ARD.