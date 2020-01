Im vergangenen Jahr gingen sie auf die Straße – jetzt gehen sie vor Gericht: Klimaschützer wollen, dass das Verfassungsgericht die Bundesregierung zu mehr Klimaschutz verdonnert. dpa

Junge Aktivisten und Umweltverbände ziehen vor das Verfassungsgericht, um die Bundesregierung zu mehr Klimaschutz zu zwingen. Greenpeace, die Deutsche Umwelthilfe und Fridays for Future stellten dazu am Mittwoch mit anderen Organisationen in Berlin drei Verfassungsbeschwerden vor. Darin verlangen sie, das im Dezember verabschiedete Klimapaket zu überarbeiten und zu verschärfen. Ihre Forderung: Die Regierung soll aus dem „Klimapäckchen“ ein echtes Klimaschutz-Paket machen.

„Ab heute steht auch die Frage im Raum, ob das Nichthandeln der Bundesregierung mit dem Grundgesetz vereinbar ist“, sagte Luisa Neubauer von Fridays for Future. Verfassungsbeschwerden seien der logische Schritt nach den großen Protesten im vergangenen Jahr.

Jürgen Resch, Chef der Deutschen Umwelthilfe, forderte die Bundesregierung auf, „Hinterzimmerabsprachen mit Industrie und Konzernen“, wie etwa Autobauern, zu beenden. Wirksamer Klimaschutz sei möglich: Würde Deutschland aus der Braunkohle aussteigen, würden „wir über Nacht 28 Millionen Tonnen CO2 vermeiden“.

Die Verfassungsbeschwerden richten sich „unmittelbar gegen das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung“, sagte Remo Klinger, der als Rechtsanwalt zwei Beschwerden begleitet. Die Maßnahmen reichten nicht aus, um die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen.

Im Klimapaket der Bundesregierung vorgesehen ist unter anderem, dass der Ausstoß des klimaschädlichen CO2 Unternehmen mehr kostet. Auch fossile Heiz- und Kraftstoffe sollen teurer werden, damit Bürger und Industrie klimafreundlichere Technologien kaufen und entwickeln.

Den Klägern ist das nicht genug. „Es geht auch um unsere Heimat, die auf dem Spiel steht“, sagte Sophie Backsen, Klimaaktivistin von der Insel Pellworm. Auf der Insel gebe es schon jetzt Wetterextreme.