(kna) Mit Appellen zu Frieden und Versöhnung haben Christen in aller Welt an Weihnachten der Geburt Jesu gedacht. Im Vatikan erinnerte Papst Franziskus an die Opfer von Krieg, Gewalt und Verfolgung. kna

Christus möge das „oft verhärtete und egoistische Herz“ der Menschen erweichen, bat er am ersten Weihnachtsfeiertag, bevor er den Segen „Urbi et orbi“ erteilte. Am zweiten Feiertag erinnerte der Papst an christliche Märtyrer weltweit und erklärte sie zu Vorbildern für alle Christen. In Deutschland mahnten Vertreter der beiden großen Kirchen die Menschen zu einem umweltfreundlicheren Lebensstil. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, verwies beispielhaft auf „Fridays for Future“. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, sagte, Weihnachten setze „moralische Leitplanken“ gegen jede Form von Egoismus.