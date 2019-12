später lesen CDU. Grüne und SPD wollen Vertrag diesen Freitag unterzeichnen Kenia-Koalition in Sachsen nach Ja der Grünen perfekt Teilen

Gut dreieinhalb Monate nach der Landtagswahl in Sachsen steht einer Koalition von CDU, Grünen und SPD nichts mehr im Weg. Als letzte Partei stimmten die Grünen am Donnerstag dem Bündnis zu. In einer Mitgliederbefragung votierten 93,2 Prozent der beteiligten Parteimitglieder für das erste Dreier-Bündnis in Sachsen. dpa