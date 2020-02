später lesen Gute Sicht Karnevalisten im Bundestag FOTO: dpa / Bernd von Jutrczenka FOTO: dpa / Bernd von Jutrczenka Teilen

Eine Gruppe Karnevalisten hat am Mittwoch die Plenarsitzung im Deutschen Bundestag von der Besuchertribüne aus verfolgt. Die Hauptthemen der 145. Sitzung der 19. Legislaturperiode sind, neben der Befragung der Bundesregierung, eine Aktuelle Stunde zur Vorbeugungsstrategie gegen das Coronavirus in Deutschland, eine Debatte zu 40 Jahre Nord-Süd-Bericht sowie die Beratung des Antrags der Bundesregierung über die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Mission der Vereinten Nationen in der Republik Südsudan.