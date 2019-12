Was sonst 2019 wichtig war in der Innenpolitik

Januar: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird auf einem Sonderparteitag mit 87,4 Prozent zum neuen Vorsitzenden der CSU gewählt. Die Kohlekommission einigt sich auf einen Ausstieg Deutschlands aus der Braunkohle bis 2038.

Februar: Der SPD-Vorstand beschließt in Berlin einstimmig eine Abkehr vom Hartz-IV-Konzept. Wer lange eingezahlt hat, soll auch länger Arbeitslosengeld statt Sozialhilfe bekommen.

März: Die Bewegung „Fridays for Future“ organisiert nach dem Vorbild der schwedischen Schülerin Greta Thunberg weltweite Schülerstreiks gegen den Klimawandel. In Deutschland und etwa 100 anderen Ländern demonstrieren Hunderttausende.

April: In Berlin und anderen Städten gehen Zehntausende gegen steigende Mieten auf die Straße. Am 22. Oktober beschließt der Berliner Senat, Mieten zu deckeln.

Mai: Kurz vor der Europawahl schlägt ein Internet-Video des Youtubers Rezo mit dem Titel „Die Zerstörung der CDU“ hohe Wellen. Bei der Europawahl in Deutschland erleiden Union (28,9 Prozent/-6,5) und SPD (15,8/-11,4) schwere Verluste. Die Grünen steigern sich auf 20,5 Prozent, AfD auf 11,0 und FDP auf 5,4. Die Linke rutscht auf 5,5 Prozent. Bei der Landtagswahl in Bremen wird die CDU mit 26,7 Prozent erstmals stärkste Kraft. Dennoch bildet die SPD mit Grünen und Linken eine neue Regierung.

Juni: Andrea Nahles tritt als Vorsitzende der SPD und als Fraktionschefin im Bundestag zurück. Die kommissarische Leitung der Partei übernimmt ein Trio der Nahles-Stellvertreter.

Der Europäische Gerichtshof erklärt das Gesetz zur Einführung einer deutschen Pkw-Maut für rechtswidrig.

Juli: Ursula von der Leyen (CDU) übergibt das Bundesverteidigungsministerium an Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Einen Tag zuvor war von der Leyen in Brüssel zur EU-Kommissionschefin gewählt worden.

September: Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg erleiden SPD, CDU und Linke schwere Verluste. Die AfD wird jeweils zweitstärkste Partei. In Sachsen hat die bisherige Koalition (CDU und SPD) keine Mehrheit mehr, in Brandenburg (SPD/Linke) auch nicht. In beiden Ländern werden Kenia-Regierungen aus CDU, SPD und Grüne gebildet.

Die große Koalition einigt sich auf ein Klimapaket, das 54 Milliarden Euro umfasst.

Oktober: Nach dem gescheiterten Versuch, eine Synagoge in Halle an der Saale zu stürmen, erschießt ein Rechtsextremist zwei Menschen. Auf der Flucht wird der 27-Jährige festgenommen. Bei der Wahl in Thüringen verliert die von Bodo Ramelow (Linke) geführte Koalition von Linken, SPD und Grünen ihre knappe Mehrheit. Die Parteien streben später eine Minderheitsregierung an. Die AfD wird mit 22 Prozent hinter Linken und CDU Dritter.

November: Auf dem CDU-Parteitag in Leipzig stellt die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer mit Erfolg die Machtfrage und so ihre Kritiker ruhig.