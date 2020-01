Behörden in NRW in Alarmbereitschaft

Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen sind nach der Tötung des iranischen Generals in erhöhter Alarmbereitschaft. Der Angriff der USA habe unter regimenahen Iranern und Hisbollah-Anhängern in NRW „eine hohe Emotionalisierung“ ausgelöst, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums der „WAZ“. Die Szene werde nun verstärkt beobachtet.