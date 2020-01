Beinahe täglich landen derzeit US-Flugzeuge auf dem Hunsrück-Airport. Derweil intensiviert die Landespolizei den Kontakt zu den US-Streitkräften.

Der militärische Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat auch Auswirkungen für den Flughafen Hahn. Seit letzter Woche landen dort fast täglich Maschinen amerikanischer Fluggesellschaften. Es handelt sich um Flugzeuge der Gesellschaften Delta Airlines oder Atlas. Beide sind bekannt dafür, im Auftrag des US-Militärs zu fliegen. Die Maschinen, die auf dem Hahn zwischenlanden, starten entweder in der US-Hauptstadt Washington oder in Fayetteville im US-Bundestaat North Carolina. Dort befindet sich mit Fort Bragg einer der größten Stützpunkte der US-Armee. Nachdem der iranische General Qassem Soleimani durch eine US-Drohne getötet worden ist, verlegt das Militär von Fort Bragg aus Soldaten. Laut amerikanischen Medien wurden am Neujahrstag 650 Fallschirmjäger von dem Stützpunkt aus nach Kuwait verlegt. Insgesamt sollen 3500 Soldaten dorthin geschickt werden. Gestern um 13.06 Uhr ist eine Maschine der US-Fluggesellschaft United vom Hahn aus nach Kuwait gestartet. Am Morgen war bereits ein tags zuvor in Fayetteville gestartetes Flugzeug von Atlas Air im Hunsrück gelandet.

Die Bürgerinitiative Nachtflughafen Hahn geht davon aus, dass ein Großteil der US-Soldaten, die nach Kuwait verlegt werden sollen, über den Hahn in das Krisengebiet geflogen werden. Die Linken im Bundestag haben gefordert, dass die Bundesregierung der US-Regierung die Nutzung der militärischen Infrastruktur in Deutschland untersagt.

Die Tötung des iranischen Generals auf dem Gebiet des Iraks sei völkerrechtswidrig, sagt Tobias Pflüger, stellvertretender Vorsitzender der Linken. „Die Untersagung der Nutzung von Ramstein und weiterer involvierter Militäreinrichtungen der USA in Deutschland ist notwendig, um nicht als Bundesrepublik Deutschland an völkerrechtswidrigen Aktionen der USA beteiligt zu sein“, so der Politiker.

Denn nicht nur der Hunsrückflughafen spielt bei dem aktuellen Konflikt eine Rolle. Laut Linken-Politiker Pflüger könnte der gezielte Drohnenangriff auf den iranischen General zumindest zum Teil über die US-Airbase in Ramstein abgewickelt worden sein. Dort befindet sich eine Relaisstation, über welche Lenkbefehle aus den USA für die Drohnen weitergeleitet werden.

Angesichts der Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran tauschen sich die Sicherheitsbehörden in Rheinland-Pfalz derweil verstärkt mit Verantwortlichen der US-Streitkräfte aus. Die Polizeipräsidien seien sensibilisiert und beauftragt worden, die bestehenden Kontakte zu Verantwortungsträgern der Streitkräfte zu intensivieren, teilte das Innenministerium in Mainz gestern Abend mit. Es finde ein „fortlaufender Informationsaustausch über die aktuelle Sicherheitslage statt“.