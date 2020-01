später lesen Kontroverse Debatte Zweifel an Erfolg der neuen Organspende-Reform Teilen

Nach dem Beschluss der Organspende-Reform im Bundestag gibt es Zweifel am Erfolg der neuen Regelungen. So äußerte der Beamtenbund dbb Bedenken, dass die Bürgerämter in Deutschland der Organspende den erwünschten Schub geben können. dpa