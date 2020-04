später lesen Mit Einschränkungen Wissenschaftler: Lockerung nach Osterferien denkbar Teilen

Frühlingssonne, Ostern als Familienfest, Urlaub am Meer - all das können die Menschen in Deutschland nur eingeschränkt genießen. Grund sind die Vorgaben im Kampf gegen das Coronavirus. Experten denken laut darüber nach, wann und wie einige Auflagen fallen könnten. dpa