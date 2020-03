später lesen CDU-Innenpolitiker dagegen Wird die Westbalkanregelung verlängert? Teilen

Damit weniger Menschen ohne Grund in Deutschland Asyl beantragen, hat die Bundesregierung 2016 die Einreisebestimmungen für Arbeitskräfte aus den Westbalkan-Staaten gelockert. Bis zum Frühsommer will sie nun entscheiden, ob das so bleiben soll. dpa