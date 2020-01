später lesen Katholische Kirche „Wir sind Kirche“: Erste Versammlung des Synodalen Wegs Teilen

Zölibat und Rolle der Frau in der Kirche stehen von diesem Donnerstag an auf der Themenliste der katholischen Synodalversammlung in Frankfurt. Reformgruppen fordern hier schon lange Veränderungen. dpa