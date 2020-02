später lesen CDU-Vorsitz Vorstand der NRW-CDU unterstützt Laschet und Spahn Teilen

Der Wettbewerb um den CDU-Vorsitz nimmt Fahrt auf. Laschet versammelt bereits in NRW seine Truppen hinter sich. Merz will im Redner-Wettstreit an der Basis punkten. dpa