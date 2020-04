später lesen Fünf Wochen nach Beginn Vorerst letzte Maschine der „Corona-Luftbrücke“ gestartet Teilen

Twittern



Von Vanuatu in der Südsee über Kamerun in Afrika bis Peru in Südamerika: Aus allen Ecken dieser Welt hat die Bundesregierung in den letzten Wochen deutsche Touristen nach Hause geholt. Jetzt ist der größte Teil geschafft. Von Michael Fischer, Ralf Krüger und Kristin Palitza, dpa