später lesen Polit-Krise in Erfurt Thüringen: Ramelow zu Zugeständnissen an die CDU bereit Teilen

Twittern



Thüringen steckt in einer schweren Regierungskrise. Wie lange sie dauert, könnte von einem Treffen von vier Parteien am Montag in Erfurt abhängen. Ex-Ministerpräsident Ramelow hat hohe Erwartungen daran. dpa