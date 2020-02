später lesen Geschäftsführender Ministerpräsident Kemmerich auf Tauchstation Wer regiert jetzt eigentlich Thüringen? FOTO: dpa / Martin Schutt FOTO: dpa / Martin Schutt Teilen

Twittern



Das erste Mal in drei Jahrzehnten: Thüringens Stühle im Bundesrat in Berlin blieben am Freitag leer. Wie angekündigt reiste der derzeit einzige Regierungsvertreter des kleinen Freistaats, der geschäftsführende Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP), zur Tagung der Länderkammer nicht an. Simone Rothe dpa