später lesen Stichwahl SPD-Mann Jung gewinnt OB-Wahl in Leipzig Teilen

Twittern



Der SPD-Politiker Burkhard Jung bleibt Oberbürgermeister in Leipzig. Der langjährige Rathauschef setzte sich am Sonntag in der Stichwahl mit 49,1 Prozent gegen Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU, 47,6 Prozent) und Ute Elisabeth Gabelmann (Piraten, 3,3 Prozent) durch. dpa