Wegen der Corona-Pandemie sollen in Schleswig-Holstein die Abitur- und andere Schulabschluss-Prüfungen ausfallen. Bildungsministerin Prien will stattdessen Abschlusszeugnisse auf Basis bisheriger Noten vergeben. Das Kabinett entscheidet darüber am Mittwoch. dpa