später lesen Ab kommenden Montag Sachsen-Anhalt lockert Kontaktbeschränkungen Teilen

Twittern



Das von der Pandemie wenig betroffene Sachsen-Anhalt prescht voran und ist einer der Lockerungsvorreiter in der Corona-Krise. Von Montag an werden in dem Bundesland die seit sechs Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen gelockert - von zwei auf fünf Personen. dpa