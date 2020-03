später lesen Rheinland-Pfalz Razzia in Koblenz nach Verbot einer Reichsbürger-Gruppe Teilen

Twittern



Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat erstmals eine Gruppierung der „Reichsbürger“-Bewegung verboten. Mit Razzien in zehn Bundesländern, darunter ein Objekt in Rheinland-Pfalz gingen Beamte am Donnerstag gegen die Gruppierung vor. dpa/epd