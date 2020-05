Die Wirtschaftsminister der Länder wollen, dass das Gastro- und Hotelgewerbe schon bald wieder öffnen kann. Dazu haben sie vor der Kanzlerin vor dem Bund-Länder-Gipfel heute eine Empfehlung vorgelegt. dpa

(dpa/pm) Die Wirtschaftsminister der Länder streben unter Auflagen in einem Korridor vom 9. bis 22. Mai eine bundesweite kontrollierte Öffnung des Gastgewerbes an. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstagabend. Für touristische Beherbergungen werde eine Öffnung bis Ende Mai angepeilt. Die Empfehlung soll die Grundlage bilden für Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch. Zur Öffnung gehören die Einhaltung von Hygienevorschriften sowie Pläne zum Schutz von Beschäftigten.Kneipen und Restaurants waren Mitte März geschlossen worden, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Davon ausgenommen war nur die Lieferung und die Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause.Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) hatte zuvor bereits gegenüber unserer Zeitungsgruppe geäußert, dass Rheinland-Pfalz notfalls einen Sonderweg gehen würde und Gastronomen ab kommender Woche öffnen ließe, sollte auf der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch keine bundesweite Lösung gefunden werden.