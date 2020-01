später lesen Vorwürfe gegen Polizei Nach Silvester-Ausschreitungen: Videos werden geprüft Teilen

Was geschah in der Silvesternacht in Connewitz? Die Leipziger Staatsanwaltschaft will neue Videos von den Ausschreitungen prüfen. Zugleich appelliert sie an Geschädigte, Anzeige zu erstatten. dpa