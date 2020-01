Das Verbot der Neonazi-Gruppe „Combat 18“ ist laut der Innenexpertin der Linkspartei, Martina Renner, nur ein „symbolischer Schlag gegen die rechte Szene.“ „Mehr nicht“, schrieb die Bundestagsabgeordnete und Vizeparteivorsitzende auf Twitter.

Das Verbot habe sich über mehr als ein halbes Jahr abgezeichnet. „Genug Zeit für die militante Neonazi-Gruppierung, Waffen, Finanzunterlagen bei Seite zu schaffen und Kommunikation zu löschen.“

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die rechtsextreme Gruppe „Combat 18“ nach Angaben des Innenministeriums verboten. Die Polizei durchsuchte am Donnerstag mehrere Objekte in sechs Bundesländern. Auch in Rheinland-Pfalz.