später lesen Bundesweite Empörung Korrektur eines Desasters: Gibt es Neuwahlen in Thüringen? Teilen

Twittern



Die Republik hielt den Atem an, als Thomas Kemmerich in Thüringen mit Hilfe der AfD zum Regierungschef gewählt wurde. Drei Tage später tritt er zurück. Nun muss eine neue Regierung her. Und ein neuer Ministerpräsident. Von Stefan Hantzschmann, dpa