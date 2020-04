später lesen Veraltete Flugzege ersetzen Kampfjet-Deal: Keine Zusage an USA für Kauf von F-18 Teilen

Das Verteidigungsministerium treibt die Entscheidung über den Ersatz für veraltete Tornado-Jets voran. Die SPD hat es nicht so eilig. Will Deutschland Milliarden in ein neues Flugzeug stecken oder in den Erhalt eines alten Flugzeugs? dpa