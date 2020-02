später lesen Sudan und Südsudan Kabinett stimmt für Verlängerung von Bundeswehr-Einsätzen Teilen

Das Bundeskabinett hat einer Verlängerung von zwei Bundeswehr-Einsätzen in Afrika zugestimmt. Die Ministerrunde votierte in Berlin für eine Fortsetzung der deutschen Beteiligung an den UN-Friedensmissionen im Südsudan (UNMISS) und im Sudan (UNAMID) über den 31. März hinaus. dpa