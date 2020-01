später lesen Debatte um Satire-Video Hunderte demonstrieren in Köln nach „Umweltsau“-Lied Teilen

Twittern



Die Auseinandersetzung um die „Umweltsau“-Satire des WDR geht weiter. Am Samstag demonstrieren in Köln Hunderte Menschen für und gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Am Rande kommt es auch zu kleineren Rangeleien. dpa