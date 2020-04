später lesen Fokus auf Ungarn und Polen FDP fordert „Schutzschirm für den Rechtsstaat“ in Europa Teilen

Rettungsschirme werden in der Corona-Krise gerade zuhauf aufgespannt. Die FDP fügt nun die Forderung nach einem „Schutzschirm für den Rechtsstaat“ in Europa hinzu. Denn den Rechtsstaat sehen Liberale vor allem in zwei EU-Mitgliedsstaaten massiv gefährdet. dpa