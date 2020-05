später lesen Früherer Arbeitsminister „Das soziale Gewissen der Republik“: Norbert Blüm beigesetzt Teilen

Twittern



Er habe der Republik ein menschliches Gesicht gegeben, sagte NRW-Ministerpräsident Laschet in seiner Trauerrede über Norbert Blüm. Der frühere Arbeitsminister wurde am Dienstag in Bonn zu Grabe getragen. dpa