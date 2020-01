später lesen Eigener Kandidat bei Ministerpräsidentenwahl AfD in Thüringen könnte Ramelow ins Amt verhelfen Teilen

Twittern



Die Thüringer AfD will bei der Ministerpräsidentenwahl einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. „Wir brauchen einen Gegenkandidaten zu Bodo Ramelow“, sagte Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke am Mittwoch in Erfurt. dpa