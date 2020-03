Katastrophenmediziner berichten angesichts der Corona-Pandemie über dramatische Zustände aus dem Elsass, die aus ihrer Sicht bald auch in Deutschland drohen könnten. dpa

Demnach werden in der Universitätsklinik Straßburg über 80-jährige Corona-Patienten nicht länger beatmet. Stattdessen erfolge „Sterbebegleitung mit Opiaten und Schlafmitteln“, schreiben sie in einem Bericht an die baden-württembergische Landesregierung.