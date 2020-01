später lesen Kundgebungen auf Teheraner Platz Vali-e Asr Hunderte Iraner protestieren gegen Staatsführung Teilen

Nach ersten Protestkundgebungen gegen die iranische Regierung am Samstagabend fanden gestern weitere Demonstrationen angekündigt. Als Reaktion auf entsprechende Aufrufe gingen auf dem Teheraner Platz Vali-e Asr Bereitschaftspolizei und Polizisten in zivil in Stellung, ebenso an der Universität und anderen zentralen Plätzen.