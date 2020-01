später lesen Hohes Arbeitsaufkommen Kanzleramt bittet Opposition um weniger Fragen Teilen

Die Bundesregierung muss immer mehr sogenannte kleine Anfragen aus dem Bundestag beantworten und hat nun in einem Schreiben an die Fraktionen um eine Reduzierung gebeten. Seit Beginn dieser Legislaturperiode wurden nach einer aktuellen Statistik des Bundestages bereits 6185 solcher Anfragen an die Regierung gestellt. dpa